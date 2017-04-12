Лавров и Тиллерсон нашли способ выявить "раздражителей в отношениях"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что договорился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выделить от внешнеполитических ведомств двух стран спецпредставителей, которые проанализируют разногласия между Москвой и Вашингтоном.

"Мы условились выделить специальных представителей наших министерств — от министерства иностранных дел и от госдепартамента — с тем, чтобы подробно, без каких-либо эмоций искусственных, обострений посмотреть на те раздражители, которые накопились в наших отношениях за последние годы, прежде всего за годы правления администрации Обамы", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Тиллерсоном.

"Я считаю, что если будет проявлен с обеих сторон прагматичный подход к этой работе, то она, безусловно, принесет результаты и позволит оздоровить наши отношения", — добавил российский министр.