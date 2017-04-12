Путин заявил, что власти не допустят "цветных революций" в России

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские власти не допустят "цветных революций" в стране. По словам президента Владимира Путина, Москва готова помочь и своим партнерам по ОДКБ.

Позиция Москвы

"Цветные революции" — собирательное название процессов смены власти в некоторых странах — "революция роз" в Грузии, "тюльпановая" в Киргизии, "оранжевая" на Украине, "жасминовая" в Тунисе и "лотосовая" в Египте. Как правило, они начинаются мирными митингами и выливаются в жесткие противостояния с властью, которые приводят к падению режимов.

Путин подчеркнул, что в Москве знают о различных теориях, которые осуществляются в разных регионах мира и приводят к серьезной дестабилизации.

"Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ", — отметил Путин в интервью телеканалу "Мир".

Угроза расширяется

В феврале министр обороны России Сергей Шойгу предупредил об угрозе расширения географии "цветных революций".

"Их проведение позволяет при минимальных затратах ресурсов и ограниченном использовании собственных вооружений и вооруженных сил сокрушать региональные державы, достигая политических и экономических целей", — отметил Шойгу.

По словам министра, остановить "цветные революции" страны смогут только общими усилиями.

США не успокоятся

Месяц назад американские сенаторы направила госсекретарю Рексу Тиллерсону письмо с просьбой расследовать попытки администрации президента Барака Обамы вмешаться в выборы в ряде стран Европы, Африки и Латинской Америки. В ряде случаев речь шла как раз о "цветных революциях".

При этом в Москве выразили сомнение, что Дональд Трамп откажется от методов своего предшественника.

"Дональд Трамп при всей нелюбви к своему предшественнику не пойдет на то, чтобы обнародовать информацию подобного рода", — заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его мнению, даже если расследование будет проведено, оно вряд ли даст какую-то новую информацию.

"Тот факт, что так называемые "цветные революции", в череде которых крупнейшей трагедией стала Украина, проходили при поддержке и участии США, давно уже стало секретом Полишинеля", — сказал сенатор.

"Речь идет не о каких-то несанкционированных действиях, а о государственной политике США, и нет уверенности, что с уходом Барака Обамы она не будет продолжена", — добавил Клинцевич.

Кто под угрозой

В Организацию Договора о коллективной безопасности сейчас входят шесть стран: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В середине марта стало известно, что белорусские спецслужбы задержали десятки боевиков, которые готовили провокации.

По словам президента страны Александра Лукашенко, все задержанные прошли специальную подготовку за границей.

"Тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там)", — цитировало слова белорусского лидера агентство Sputnik Беларусь.

Лукашенко также отметил тогда, что в республике "зашевелилась пятая колонна".

"Такие люди есть, которым надо взорвать обстановку в стране. Я их называю пятой колонной. Никакая это не оппозиция… Они и сами зовут, и желающие появились устроить нам тут заварушку. Вы должны понимать, что в мире таких людей не сотни тысяч, но тысячи есть, специалистов, которые совершают провокации. Они, конечно же, управляются спецслужбами определенных государств", — заявил президент.

Он также отметил, что "провокаторы обычно востребованы там, где горячие точки". При этом в качестве примера он привел ситуацию на Украине.

"Начинаются паника, давка, люди друг на друга обозляются и, как снежный ком, начинается это возмущение. Тогда человеку подсовывают оружие, начиная от ножа и заканчивая стрелковым. И обычный человек, который якобы пришел потребовать свое, становится боевиком. Это целая технология цветных революций", — пояснил белорусский президент.

Новости о задержании боевиков пришли на фоне протестов, которые начались в Белоруссии после декрета "о тунеядцах". По новым правилам, неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов).

После этого в Белоруссии прошли акции недовольных декретом, названные "маршами нетунеядцев". Правозащитники заявили, что в Минске, Гродно и Могилеве были задержаны более 50 человек.

"Вышли в Могилеве двести человек на площадь на работу проситься. Когда им предложили работу, они все разбежались. То есть, им работа была не нужна. Организовали людей вместе с пятой колонной, и пошла эта волна по крупным городам", — отметил Лукашенко.