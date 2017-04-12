Путин заявил, что власти не допустят "цветных революций" в России

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские власти не допустят "цветных революций" в стране. По словам президента Владимира Путина, Москва готова помочь и своим партнерам по ОДКБ.
Позиция Москвы
Путин подчеркнул, что в Москве знают о различных теориях, которые осуществляются в разных регионах мира и приводят к серьезной дестабилизации.
"Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ", — отметил Путин в интервью телеканалу "Мир".
Угроза расширяется
В феврале министр обороны России Сергей Шойгу предупредил об угрозе расширения географии "цветных революций".
По словам министра, остановить "цветные революции" страны смогут только общими усилиями.
США не успокоятся
Месяц назад американские сенаторы направила госсекретарю Рексу Тиллерсону письмо с просьбой расследовать попытки администрации президента Барака Обамы вмешаться в выборы в ряде стран Европы, Африки и Латинской Америки. В ряде случаев речь шла как раз о "цветных революциях".
"Дональд Трамп при всей нелюбви к своему предшественнику не пойдет на то, чтобы обнародовать информацию подобного рода", — заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
По его мнению, даже если расследование будет проведено, оно вряд ли даст какую-то новую информацию.
"Тот факт, что так называемые "цветные революции", в череде которых крупнейшей трагедией стала Украина, проходили при поддержке и участии США, давно уже стало секретом Полишинеля", — сказал сенатор.
"Речь идет не о каких-то несанкционированных действиях, а о государственной политике США, и нет уверенности, что с уходом Барака Обамы она не будет продолжена", — добавил Клинцевич.
Кто под угрозой
По словам президента страны Александра Лукашенко, все задержанные прошли специальную подготовку за границей.
"Тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там)", — цитировало слова белорусского лидера агентство Sputnik Беларусь.
Лукашенко также отметил тогда, что в республике "зашевелилась пятая колонна".
Он также отметил, что "провокаторы обычно востребованы там, где горячие точки". При этом в качестве примера он привел ситуацию на Украине.
"Начинаются паника, давка, люди друг на друга обозляются и, как снежный ком, начинается это возмущение. Тогда человеку подсовывают оружие, начиная от ножа и заканчивая стрелковым. И обычный человек, который якобы пришел потребовать свое, становится боевиком. Это целая технология цветных революций", — пояснил белорусский президент.
После этого в Белоруссии прошли акции недовольных декретом, названные "маршами нетунеядцев". Правозащитники заявили, что в Минске, Гродно и Могилеве были задержаны более 50 человек.
"Вышли в Могилеве двести человек на площадь на работу проситься. Когда им предложили работу, они все разбежались. То есть, им работа была не нужна. Организовали людей вместе с пятой колонной, и пошла эта волна по крупным городам", — отметил Лукашенко.