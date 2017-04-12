В МИД объяснили, почему не отменили визит Тиллерсона после удара по Сирии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Визит в Россию госсекретаря США Рекса Тиллерсона не был отменен, несмотря на американские удары по Сирии, потому что Москва хочет понять позицию Вашингтона по ключевым международным проблемам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Потому что нужно понять, какова стратегия этой страны", — сказала она в эфире телеканалу "Дождь".

Вашингтон и его союзники по коалиции возложили на армию Сирии ответственность за якобы применение химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву Москвы провести тщательное расследование, прежде чем обвинить Дамаск в атаке, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе. При этом глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химоружие против мирных граждан и против террористов.

"По-моему, никому сейчас ничего непонятно… Нам непонятно, что они будут делать в Сирии. И не только нам. Никому непонятно, что они будут делать на Ближнем Востоке, потому что ближний Восток – очень сложный регион, извините за эту банальность. Никому непонятно, что они будут делать с Ираном. Никому непонятно, что они будут делать с Афганистаном. Извините, я про Ирак еще не сказала… Никто не понимает, что они будут делать с Северной Кореей… До ближайшего времени мало кто понимал, что они будут делать с НАТО", — уточнила Захарова.

Это же, по ее словам, относится и к двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона.

"Конечно, для нас принципиально важным является вопрос, как американцы видят российско-американские отношения, потому что, честно говоря, мы прошли разные стадии и я думаю, что уже нужно сделать выводы определенные, нужно сделать какую-то работу над ошибками. Поэтому как они видят развитие этих отношений, насколько они заинтересованы и какова стратегия – это тоже очень важный вопрос", — подчеркнула российский дипломат.