В МИД России прокомментировали курс Черногории на вступление в НАТО

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В МИД РФ считают контрпродуктивным курс властей Черногории на вступление в НАТО в обход референдума, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как указали в МИД РФ, во вторник в Москве состоялась беседа замглавы МИД РФ Алексея Мешкова с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Винченцо Амендолой.

В ходе встречи обсуждались актуальные международные темы, в частности, балканская проблематика.

С российской стороны указано на обострение ситуации в регионе Западных Балкан, нарастание рисков, связанных с проявлениями экстремизма, просачиванием боевиков из кризисных очагов в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Отмечена важность соблюдения и уважения дейтонских конституционных полномочий Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, недопустимость линии на подрыв легитимных прав этого образования.

"Подчеркнута необходимость учета мнения граждан Черногории в решении судьбы страны, контрпродуктивность курса официальной Подгорицы на ее втаскивание в НАТО в обход референдума. Обращено внимание на вопиющие примеры грубого вмешательства извне во внутренние дела Македонии, в том числе со стороны есовских и натовских структур, деструктивный характер "тиранской платформы", чреватой размыванием македонской государственности", — говорится в сообщении.