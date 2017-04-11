США
11.0411 апреля17:06МСК
USD56.96-0.43
EUR60.30-0.44
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Визит Тиллерсона в Россию: переговоры со многими известными

16:4811.04.2017
(обновлено: 16:54 11.04.2017)
04321

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Рекс Тиллерсон во вторник начинает свой первый визит в Россию в ранге госсекретаря США. Официальных контактов на вторник не запланировано, по крайней мере, по предварительной информации. Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пройдет в среду, 12 апреля. Главной темой переговоров, по мнению большинства наблюдателей, станет Сирия: "химический" инцидент под Идлибом и последовавший за этим ракетный удар США по авиабазе Шайрат.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. 6 апреля 2017 года
© REUTERS/ Joe Skipper
Тиллерсон потребовал от России сделать выбор между США и Асадом

В Москву Тиллерсон прибывает из Италии, где накануне обсуждалась возможность усиления санкций в отношении России за поддержку Дамаска, но главы МИД "семерки" так и не решились на этот шаг. В России, предваряя визит Тиллерсона заявили, что рассчитывают на продуктивные переговоры.

© REUTERS/ Mark Schiefelbein/Pool
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выходит из самолета в Пекине. 18 марта 2017 года

Предметный разговор по Сирии

Еще неделю назад и Москва и Вашингтон анонсировали ставший стандартным для российско-американских контактов последних лет набор тем: сирийский конфликт, урегулирование на Украине, ситуация на Корейском полуострове, Афганистан, вопросы нераспространения, борьба с терроризмом, двусторонние отношения. Однако последовавший "химический" инцидент в городе Хан-Шейхун под Идлибом и ракетный удар США как ответ на возможную причастность Дамаска к химической атаке вновь сделали Сирию главной темой российско-американских переговоров.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон поднимается по трапу самолета
© AFP 2017/ Carlos Barria/Pool
Мнение: Тиллерсону в Москве не стоит ждать легких переговоров

Научный руководитель Института США и Канады Сергей Рогов считает, что сейчас главное — остановить эскалацию военной напряженности, так как атака США "заставила вновь задуматься об угрозе прямого военного столкновения между Россией и США".

"Я думаю, что надо срочно договариваться не только нашим дипломатам, но и нашим военным о том, как снизить военную напряженность. Если это удастся сделать, то, думаю, поиски политических решений наиболее сложных политических проблем могут оказаться более успешными", — сказал эксперт.

Джобар-район Дамаска контролируемый боевиками Джебхат ан-Нусры
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Путин об обвинениях в адрес Дамаска: "Скучно, девочки"

Глава совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов отмечает, что сейчас Москва и новая администрация США переживают своего рода "первый кризис отношений", который был прогнозируем и неизбежен.

"Поводом стала Сирия. И это вполне нормальное развитие событий, потому что российско-американские отношения, если смотреть на них ретроспективно, то они развиваются очень "стабильно" — по синусоиде… Вообще то, что он (Трамп) сделал, имеет целью вернуть США как игрока в этот конфликт. Потому что за последние месяцы США практически исчезли, устранились. Сейчас он тем самым возвращает Америку как игрока, правда пока не очень понятно, во что он собирается там играть", — добавил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин предупредил о готовящихся провокациях с применением химоружия в Сирии

Последние действия американской стороны не добавляют ясности, чего ждать от визита госсекретаря. С одной стороны, в Белом доме "вспомнили", что у США и России есть общие интересы в борьбе с "Исламским государством" (запрещенная в РФ организация) и не исключили возможность сотрудничества с Москвой в борьбе с терроризмом. При этом США не исключают новых ударов по Сирии в случае повторения химических атак, в которых Вашингтон по умолчанию обвиняет Дамаск, не слыша доводов Москвы и не дожидаясь проведения международного расследования инцидентов.

© Ruptly
Тиллерсон призвал РФ пересмотреть отношение к Асаду из-за химатаки в Идлибе

У Москвы свои вопросы к Вашингтону

Встреча с Лавровым станет второй для Тиллерсона с момента его вступления в должность госсекретаря 1 февраля. До этого они встречались 16 февраля в Германии, на полях СМИД стран "Большой двадцатки" в Бонне.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. 6 апреля 2017 года
© REUTERS/ Joe Skipper
Политолог: к визиту Тиллерсона США попытались лишить Россию ее "козыря"

Сам госсекретарь ранее выразил надежду, что новые переговоры с российским коллегой будут иметь конструктивный характер. При этом он подчеркнул, что во время визита намерен поднять вопрос об исполнении Россией обязательств по соглашениям о ликвидации химического оружия в Сирии. При этом в Вашингтоне не учитывают замечания российской стороны, что этот процесс был успешно завершен международными усилиями в 2016 году, в том числе при участии США.

Также Москву "удивляет пассивное отношение Вашингтона" к информации о том, что террористы на Ближнем Востоке применяют химическое оружие. "Это многократно случалось не только в Сирии, но и в Ираке. После освобождения от боевиков восточной части Алеппо там даже были обнаружены склады, где экстремисты хранили запрещенные вещества. Однако в США данной информацией почему-то не заинтересовались", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном за несколько часов до прибытия Тиллерсона в Москву.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. 6 апреля 2017 года
© AP Photo/ Lynne Sladky
Ультиматум, угрозы или предложение сделки: что везет в Москву Тиллерсон?

"В этом контексте возникает резонный вопрос, планирует ли Вашингтон перейти к реальному сотрудничеству с нами в противодействии терроризму, в том числе в Сирии? Недавний ракетный удар США по авиабазе сирийских правительственных войск "Шайрат", представляющий собой акт агрессии против суверенного государства в нарушение международного права, скорее, ведет к усилению террористов", — добавили в МИД РФ.

© REUTERS/ Pool/Brendan Smialowski
Рекс Тиллерсон, Анджелино Альфано и Сергей Лавров во время встречи глав МИД G20

Стороны озвучат позиции, прорыва ждать не стоит

Как отметили в российском МИД, в ходе предстоящих с Тиллерсоном переговоров в Москве "в первую очередь хотелось бы понять, насколько вообще в США осознают необходимость нормализации двусторонних отношений".

Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AFP 2017/ Nicholas Kamm
СМИ узнали, о чем Тиллерсон планирует говорить в Москве

"Со своей стороны исходим из того, что "простой" в них недопустим с учетом особой ответственности наших стран за поддержание международной безопасности и стратегической стабильности", — говорится в комментарии ведомства.

При этом отмечается, что Москва рассчитывает "на продуктивные переговоры" с партнером, отношения с которым за время правления предыдущей администрации "переживают самый сложный период с окончания "холодной войны".

По мнению программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева, "разговор будет жестким", но надеяться на то, что будут согласованы какие-то "даже тактические" решения клубка проблем, не стоит.

Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости. Эдуард Песов
Перейти в фотобанк
Лавров обсудил с Тиллерсоном ракетный удар США по Сирии

"Что можно ожидать: американцы воспроизведут свою позицию, которая хорошо известна, прежде всего, по Сирии, а Россия воспроизведет свою позицию, которая тоже уже не раз озвучивалась. И, скорее всего, диалог на текущем этапе завершится, и стороны разойдутся. То есть ожидать каких-то прорывов сейчас наивно. Москва пока очень аккуратно реагирует на то, что делают американцы, и жестких ответных шагов не последовало. Но риски осложнений и скоротечной эскалации серьезно возросли", — сказал эксперт РИА Новости.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
Политолог: такое впечатление, что США не готовы к сложным проблемам

При этом большинство экспертов называют показательным тот факт, что главы МИД "Большой семерки" во вторник так и не смогли согласовать новые санкции в отношении России за поддержку Дамаска. Как заявлял накануне глава МИД Великобритании Борис Джонсон новые ограничительные меры против российских и сирийских военных должны были бы показать, что западный мир "выступает единым фронтом", и в этой общей позиции "нет места двусмысленности". Как показали итоги СМИД, отраженные в коммюнике, Запад пока проявляет больше единства в вопросе возможности сотрудничества с Россией против "Исламского государства".

© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Мне в Москву по делу срочно

Будет ли встреча с Путиным

Нынешний визит Тиллерсона — первый в ранге госсекретаря США, хотя до этого он не раз посещал Россию в качестве вице-президента, а затем и главы американской Exxon Mobile. Так, в 2003 году в Санкт-Петербурге он участвовал во встрече руководителей российских и зарубежных энергетических компаний с лауреатами премии "Глобальная энергия", приезжал с рабочими визитами в Москву, в 2012 году в Туапсе подписывал соглашение между Exxon и "Роснефтью", несколько раз принимал участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Практически в ходе всех поездок в Россию Тиллерсон встречался с Владимиром Путиным или имел возможность контактировать с ним на полях мероприятий.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В графике Путина нет встречи с Тиллерсоном, сообщил Песков

Анонсируя его приезд в Москву, в госдепартаменте отметили, что не исключают возможности контактов с российским лидером, если будет получено соответствующее приглашение. Высокопоставленный представитель госдепа при этом напомнил, что у предыдущего госсекретаря Джона Керри "обычно была такая возможность". Между тем накануне в Кремле отметили, что в графике Путина пока нет встречи с госсекретарем США, а в американской дипмиссии РИА Новости заявили, что она и не анонсировалась официально.

За несколько часов до вылета Тиллерсона из Италии в Москву ряд российских СМИ вновь написали, что Путин все-таки переговорит с Тиллерсоном в среду. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что пока он не может подтвердить эту встречу.

© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Хвост виляет собакой
Комментировать
+
Политика
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена