Госсекретарь США Тиллерсон прибыл в Москву

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву, где в среду проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Самолет приземлился в аэропорту Внуково в 16.38 по местному времени, передает корреспондент РИА Новости.

Это первый визит нового руководителя американского внешнеполитического ведомства в Россию. В министерстве иностранных дел ранее выразили надежду на продуктивные переговоры. Ожидается, что стороны обсудят Сирию, Ливию, КНДР, Украину, а также двусторонние отношения, которые, как отметили в российском ведомстве, в настоящее время "переживают самый сложный период с окончания "холодной войны".

Отношения между Россией и США резко обострились на прошлой неделе после инцидента в сирийской провинции Идлиб. Согласно версии западных стран, правительственные войска совершили химическую атаку на населенный пункт Хан-Шейхун. Официальный Дамаск эти обвинения решительно отверг и возложил ответственность на боевиков и их покровителей. По данным Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар по арсеналу террористов с химическим оружием, которое доставлялось в Ирак. В Москве призвали тщательно расследовать инцидент.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в провинции Хомс, утверждая, что с него Дамаск и совершил химическую атаку. В Москве данный шаг американской стороны назвали агрессией. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер в понедельник заявил, что Вашингтон не исключает новых ударов по Сирии в случае химических атак.