ГД в среду рассмотрит поправки о переносе выборов президента на 18 марта

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Совет Думы запланировал на среду, 12 апреля, рассмотрение в первом чтении изменений в избирательное законодательство, которыми, в том числе, предусматриваются перенос выборов президента России в 2018 году с 11 на 18 марта и отмена открепительных удостоверений, сообщил РИА Новости замруководителя думской фракции ЛДПЛ Ярослав Нилов.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Анатолий Широков в начале марта внесли в Госдуму пакет законопроектов, направленных, в частности, на повышение прозрачности выборов президента РФ и других уровней, либерализацию подхода к назначению наблюдателей и повышение доступности избирательных участков.
Согласно действующему законодательству, выборы президента РФ проходят во второе воскресенье марта. В данном пакете поправок есть положение о том, что если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, день голосования переносится на следующее — то есть третье — воскресенье месяца. В 2018 году это будет 18 марта.
Предлагаются изменения, направленные на упрощение процедуры назначения наблюдателей на избирательные участки при проведении выборов президента РФ, а также законодательно закрепляется возможность проведения видеонаблюдения в помещениях для голосования.
За неоднократное голосование одного и того же лица в ходе дня голосования, а также за организацию такого незаконного голосования предусматривается штраф в размере 30 тысяч рублей. Увеличиваются размеры штрафа за незаконную выдачу избирательного бюллетеня с целью предоставления возможности проголосовать вместо избирателя, за выдачу заполненного бюллетеня, а также за получение таких бюллетеней — до 30 тысяч рублей. За совершение повторного административного правонарушения устанавливается штраф в размере 50 тысяч рублей.