ГД в среду рассмотрит поправки о переносе выборов президента на 18 марта

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Совет Думы запланировал на среду, 12 апреля, рассмотрение в первом чтении изменений в избирательное законодательство, которыми, в том числе, предусматриваются перенос выборов президента России в 2018 году с 11 на 18 марта и отмена открепительных удостоверений, сообщил РИА Новости замруководителя думской фракции ЛДПЛ Ярослав Нилов.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате рассмотреть пакет законопроектов 14 апреля.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Анатолий Широков в начале марта внесли в Госдуму пакет законопроектов, направленных, в частности, на повышение прозрачности выборов президента РФ и других уровней, либерализацию подхода к назначению наблюдателей и повышение доступности избирательных участков.

Согласно действующему законодательству, выборы президента РФ проходят во второе воскресенье марта. В данном пакете поправок есть положение о том, что если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, день голосования переносится на следующее — то есть третье — воскресенье месяца. В 2018 году это будет 18 марта.

Законопроектом предлагается исключить использование открепительных удостоверений на выборах президента РФ, упростив гражданам возможность голосовать по месту фактического пребывания. Вместо открепительных удостоверений избиратель сможет подать заявление о включении его в список избирателей по месту нахождения.

Предлагаются изменения, направленные на упрощение процедуры назначения наблюдателей на избирательные участки при проведении выборов президента РФ, а также законодательно закрепляется возможность проведения видеонаблюдения в помещениях для голосования.

Также законодательно устанавливается право наблюдателей производить в помещении для голосования фото- и видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя или секретаря участковой комиссии.

За неоднократное голосование одного и того же лица в ходе дня голосования, а также за организацию такого незаконного голосования предусматривается штраф в размере 30 тысяч рублей. Увеличиваются размеры штрафа за незаконную выдачу избирательного бюллетеня с целью предоставления возможности проголосовать вместо избирателя, за выдачу заполненного бюллетеня, а также за получение таких бюллетеней — до 30 тысяч рублей. За совершение повторного административного правонарушения устанавливается штраф в размере 50 тысяч рублей.