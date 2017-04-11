Песков отказался подтвердить информацию СМИ о встрече Путина и Тиллерсона

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Кремле пока не могут подтвердить информацию СМИ о встрече президента РФ Владимира Путина и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в среду, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Газета РБК со ссылкой на источники написала во вторник, что Путин встретится с Тиллерсоном в среду во время его визита в Москву. Госсекретарь США прилетает в Россию сегодня во второй половине дня, их переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым запланированы на 12 апреля.

"Пока не могу подтвердить", — сказал Песков, комментируя публикацию.

Накануне, отвечая на вопросы журналистов об отмене такой беседы, он отметил, что никаких встреч не анонсировалось, и до сих пор в графике президента общения с Тиллеросоном нет. По его словам, если такая встреча появится, то Кремль проинформирует прессу.