Российское общество более толерантно, чем западное, считает Володин

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что российское общество во многом более толерантно, чем западное, но при этом необходимо продолжать совершенствоваться и укреплять единство между разными национальностями и конфессиями. Такое мнение он высказал в понедельник в ходе посещения Еврейского музея и центра толерантности в Москве.

"Нет пределов для совершенства, поэтому говорить о том, что мы достигли этого оптимального состояния, наверное, неправильно, потому что нужно всегда стремиться к более толерантному отношению, это не застывшая материя", — сказал Володин журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько толерантным он считает российское общество в сравнении с западным. "Мы должны совершенствоваться в этом вопросе однозначно", — подтвердил он.

Что касается других стран, то все познается в сравнении, констатировал спикер. "Сегодня мы видим, что у нас тех проблем, которые их волнуют, объективно меньше", — сказал он.

Со своей стороны главный раввин России Берл Лазар, который вместе с президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой провел экскурсию для Володина, назвал Россию "уникальной" с точки зрения межконфессиональных отношений. "Нигде нет (такого), чтобы была дружба, взаимопомощь и общие проекты, которые религиозные лидеры сегодня совместно решают", — отметил он. "В мире почти нигде (нет места), где религиозные лидеры живут так мирно и так едино", — добавил духовный лидер.

"Лучше, чем раввин Лазар, не скажешь, потому что он общается (с представителями разных стран), и это общение позволяет судить о том, как (обстоят дела) в Европе и других странах, так и в России", — отреагировал Володин. "Что же касается нашей страны, то нам надо делать все, чтобы наши отношения были еще более крепкими, дружескими, невзирая на национальности, на конфессии, — уверен он. — И история нам показывает: когда эти отношения являются толерантными, у нас многое получается, потому что мы вместе, мы едины и любые вызовы преодолимы".

Говоря о значении толерантности в целом, председатель Госдумы подчеркнул, что это качество было важным всегда. "Если вы посмотрите экспозицию музея, вы увидите, что общество приходило к конфликтам, когда нарушало базовые принципы толерантности, отношений между разными национальностями и конфессиями", — пояснил он. "Поэтому все, что мы видим здесь, это (в том числе) история и нашей страны, это история еврейского народа, причем она начинается еще со времен царской империи, затем — советский период и уже современная Россия", — обратил внимание Володин.

В Центре толерантности "есть, что посмотреть, есть, чему поучиться и сделать выводы, чтобы некоторые моменты нашей истории больше не повторились — когда люди, из-за того, что не могли находить контакты, а власти не слышали людей и представителей различных национальностей, диаспор… все это заканчивалось революциями", подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ. "И мы, особенно в этот год, год столетия (революции) 1917 года, это еще раз должны переосмыслить, чтобы такое не повторилось", — призвал он.

Володин также отметил, что Центр толерантности в рамках соглашения с Минобрнауки уже готовит программы для педагогических работников в области преподавания толерантности, "потому что этот опыт интересен для всех". "Это пришло из истории и этот опыт сегодня в рамках Центра толерантности уже передают и представителям министерства образования, и тем, кто хочет, чтобы через эти программы можно было бы ознакомить детей", — сказал спикер, поблагодарив музей за то, что он "взял на себя эту миссию".

"Нам не только надо говорить о толерантности, нам надо самим следовать этому. Для того, чтобы у нас это вошло в жизнь, нам нужно посмотреть, в том числе и через историю, как можно достичь толерантного отношения друг с другом, между национальностями, между конфессиями, и тогда будет понимание и мир", — сказал Володин.

"Этот музей — пожалуй, единственный в мире, где не только собрана история, но и очень много содержательных моментов — для того, чтобы мы не наступали на те опасные грабли истории, которые потом приводили к тому, что лилась кровь и возникали конфликты на межнациональной и межконфессиональной основе", — заявил политик. По его мнению, важно то, что в музее "все увязано, нет отделения еврейского народа от жизни общества, здесь (описывается) участие еврейского народа в Великой Отечественной войне, показывается, как жил народ в имперской России, в советской России и сегодня". "Поэтому здесь есть много того, что можно посмотреть и взять для того, чтобы многие вопросы (жизни общества) решались более эффективно", — заключил Володин.