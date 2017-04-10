В Кремле прокомментировали возможность новых санкций США против России

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Кремлю не известно о возможности введения США новых санкций в отношении России, трудно говорить о какой-то ответной реакции, не зная, о чем идет речь, каких-либо заявлений от Дональда Трампа и его администрации не звучало, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сообщила, что президент США Дональд Трамп обсуждает с членами своей администрации возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии.

"Не зная, о чем идет речь, — а мы действительно не знаем, о чем идет речь, — трудно говорить о какой-то реакции. Да, было заявление постпреда США, но мы пока не слышали о каких-то заявлениях на этот счет президента Трампа или его представителей", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, известны ли подробности введения новых санкций и как Россия намерена реагировать на этот шаг.

Он подтвердил, что текста документа, предполагающего введение санкций, в Кремле не видели. "Как же мы могли его видеть, если мы не знаем вообще, существует он или нет?", — добавил пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что, поскольку Кремлю неизвестно о том, какие санкции могут быть введены и будут ли они ведены вообще, ответ Кремля на них также неизвестен.