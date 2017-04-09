В МИД прокомментировали предлог, под которым Джонсон отменил визит в Москву

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Решение об отмене визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву свидетельствует о фундаментальном непонимании Лондоном происходящего в Сирии, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В МИД РФ напомнили, что министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что Джонсон принял решение не осуществлять визит в Москву 10 апреля, как было запланировано, под предлогом "фундаментального изменения ситуации в связи с событиями в Сирии".

"Судя по заявлениям Джонсона, в настоящее время у него иные приоритеты, а именно обсуждение с партнерами по "семерке" ситуации в Сирии и "российской поддержки режима Асада". Налицо фундаментальное непонимание либо незнание происходящего в Сирии, усилий России по урегулированию этого кризиса, а также предназначения дипломатии в принципе", — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя ситуацию с отменой визита.

В МИД подчеркнули, что в ходе переговоров Джонсона в Москве стороны должны были обсудить международные проблемы и состояние российско-британских отношений, "по сути загнанных британской стороной в тупик".

"Решение об отмене поездки Джонсона в Москву лишний раз подтверждает сомнения в наличии добавленной стоимости от разговора с британцами, которые по большинству актуальных проблем современности не имеют собственной позиции и реального влияния на ход международных дел, оставаясь "в тени" своих стратегических партнеров. Не считаем, что диалог с Лондоном нам нужен больше, чем ему самому", — заключили в российском министерстве.