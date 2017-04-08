В МИД заявили об имеющихся у Москвы вопросах к Тиллерсону

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 8 апр — РИА Новости. У Москвы есть вопросы к США, которые она хотела бы задать госсекретарю США Рексу Тиллерсону в ходе его визита, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что самым предсказуемым в США является непредсказуемость их внешней политики.

"Приедет госсекретарь США, послушаем, что скажет, зададим вопросы. Я думаю, что просто нужно относиться с пониманием тех процессов, которые происходят там, при этом абсолютно четко подчеркивать недопустимостью для нас подобных акций", — сказала Захарова, отвечая вопросы телеканала "Россия-1".

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.