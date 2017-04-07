Лавров примет участие в заседании СМИД СНГ в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 7 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Ташкенте.
Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в повестке дня СМИД СНГ вопросы, охватывающие ключевые направления деятельности Содружества. В ходе заседания главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, вопросам развития сотрудничества в формате Содружества, одобрят документы, направленные на укрепление взаимодействия в правоохранительной, культурной и военной сферах.
"Планируется одобрить ряд документов, направленных на углубление взаимодействия в этой сфере, среди которых проекты концепции сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", — рассказали в МИД РФ.
Свое участие в заседании подтвердили министры иностранных дел Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев. Азербайджан, Молдавию и Туркменистан на встрече будут представлять заместители глав внешнеполитических ведомств.