Депутат: экс-глава Марий Эл Маркелов может стать сенатором

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр – РИА Новости. Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов может продолжить работать в республике, став депутатом регионального Госсобрания, или перейти в Совет Федерации, сообщил РИА Новости секретарь Марийского республиканского комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в республиканском парламенте Геннадий Зубков.

В четверг президент России Владимир Путин освободил от должности главу Марий Эл Леонида Маркелова, который ранее подал в отставку по собственному желанию. Врио главы региона назначен Александр Евстифеев.

"Тридцать первого марта и 1 апреля мы получили документы из Госсобрания о том, что запланирована сессия, на которой будет рассмотрено два вопроса, — это досрочное сложение полномочий депутата Леухина и о введении второй должности первого заместителя председателя Госсобрания… Понятно сразу стало многим, что это делается для того, чтобы Маркелов стал депутатом, а закон ему это позволяет, он возглавлял республиканский список "Единой России" на выборах. И тут два варианта: либо останется в Госсобрании, либо он станет сенатором, представляющим Госсобрание", — сказал Зубков.

На данный момент у председателя республиканского парламента есть три заместителя, один из них первый заместитель. В сообщении на сайте Госсобрания говорится, что на сессии 5 апреля были "досрочно прекращены полномочия депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва, члена Комитета по социальному развитию Леухина А.Н.".

По словам Зубкова, у КПРФ "возникали сомнения, что он (Маркелов) доработает до конца срока полномочий". "Я думаю, что сегодня в жизни республики исторический день — она освободилась, наконец, от более чем 16-летнего правления Маркелова. Новому назначенцу придется много и долго разгребать "Авгиевы конюшни", оставленные за предыдущие годы правления господина Маркелова", — сказал собеседник агентства.

Зубков также отметил, что для них сейчас важно, будет ли Евстифеев организатором всех здоровых сил в республике для того, чтобы она перестала "прозябать в конце самых худших регионов РФ, в том числе и по уровню жизни, зарплаты и по ряду других показателей, а стала бы продвигаться, пусть небольшими шажками, но вперед".