Оппозиция Госдумы попросила Путина отменить муниципальный фильтр

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Руководители оппозиционных парламентских партий направили в четверг письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой рассмотреть вопрос об отмене муниципального фильтра для своих кандидатов, следует из текста письма, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Подписи под обращением поставили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Мы уверены, что отмена "муниципального фильтра" для парламентских партий повысит доверие граждан к нашей избирательной системе и станет шагом вперед в развитии российской демократии", — указано в документе.

По мнению политиков, российская избирательная система готова к таким изменениям.

"В связи с изложенным просим Вас принять политическое решение о внесении изменений в Федеральный закон 184-ФЗ от 06.10.1999 г. "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", в Федеральный закон №67-ФЗ от 12.06.2002 г. "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также в другие связанные с ними нормативно-правовые акты в целях отмены введённого в 2012 году механизма "муниципального фильтра" при выдвижении парламентскими партиями кандидатов на должности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации", — говорится в письме.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил КПРФ и ЛДПР в кратчайшие сроки провести консультации по поводу выдвижения единых кандидатов на выборах губернаторов. Тогда партийные представители согласились с необходимостью скоординированных действий, направленных на законодательную отмену муниципального фильтра.