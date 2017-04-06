Путин предложил возглавить Марий Эл Александру Евстифееву

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил Александру Евстифееву возглавить Марий Эл, тот согласился, отметив, что для него это высокая честь.

"Вы, будучи заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе, занимались и этой республикой. Сейчас сложилась ситуация, когда действующий глава республики просит использовать его на другом участке работы. Леонид Игоревич (Маркелов) уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы. В этой связи у меня вопрос и предложение: хотели бы Вы возглавить республику до выборов в сентябре этого года, а в зависимости от результатов – принять участие в выборной кампании?" — сказал Путин.

Евстифеев отметил, что для него это "высокая честь, большое доверие и огромная ответственность".

"Я хорошо понимаю слово "ответственность", потому что работать в национальной республике, для национальной республики в составе Российской Федерации – это очень серьезное дело. Поэтому, если будет такое поручение, готов его выполнять, используя весь свой опыт – и опыт в Приволжском федеральном округе, и на других участках", — заверил Евстифеев.