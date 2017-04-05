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Политика

Госдума отказалась проверять данные "расследования" ФБК о Медведеве

19:5805.04.2017
(обновлено: 21:09 05.04.2017)
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Флаг на здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Госдума отказалась организовывать проверку по данным "расследования" Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о премьер-министре Дмитрии Медведеве.

Дмитрий Медведев во время встречи с руководителями ведущих животноводческих предприятий в Тамбовской области. 4 апреля 2017
© РИА Новости. Дмитрий Астахов
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Медведев о фильме Навального: это попытка добиться шкурных целей

Ранее Навальный разместил на своем канале в YouTube фильм, который рассказывает о том, что премьер при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом.

Протокольное поручение инициировали депутаты от КПРФ Николай Коломейцев, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков.

В тексте документа предлагалось поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции запросить информацию и организовать проверку, чтобы выяснить степень достоверности примеров, приведенных Навальным. Также коммунисты предлагали рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, фигурирующих в материале, либо лиц, причастных к опубликованию материалов, в случае признания их недостоверными.

Глава комитета Василий Пискарев отметил, что есть формальные основания для отклонения для документа. По его словам, протокольное поручение никакого отношения к отчету правительства по итогам 2016 года не имеет.

"Но для отклонения проекта протокольного поручения не это является главным аргументом. Так получилось, что по роду своей работы предыдущей мне приходилось много раз иметь дело с материалами, которые поступали от так называемого ФБК, который организовал и возглавил гражданин Навальный. Могу уверенно сказать, что ни одного его так называемое расследование, в том числе и последнее, о котором идет речь, ничего не имело и не имеет общего с истиной, а тем более борьбой с коррупцией, которую он так активно навязывает и пропагандирует", — сказал Пискарев.

Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Медведев о публикациях против него: у меня нервы крепкие

 

"Продукт его творчества, как выяснялось ранее, и уверен, что здесь ситуация такая же — некий симбиоз грязи, фантазии, постановочных трюков и фальсификаций с ярко выраженным политико-провокационным подтекстом", — добавил депутат.

Ранее пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что материал Навального носит ярко-выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика.

Медведев в свою очередь сказал, что за "так называемыми расследованиями" скрывается попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и шкурных целей, и назвал такое поведение "бесчестной позицией".

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