Глава Крыма заявил, что не потерпит чиновников с "хватательными рефлексами"

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что людям, которые не могут контролировать свои "хватательные рефлексы", не стоит приближаться к государственной службе.
Так глава республики прокомментировал задержание при получении взятки в 350 тысяч рублей главы администрации Красноперекопска Игоря Яцишина.Facebook.
По его словам, в республике и дальше будет ужесточаться контроль за деятельностью чиновников, при этом к этой работе будут активно привлекаться общественные структуры.
"С другой стороны, будут ужесточаться и требования при подборе кадров на госслужбу. Это важная составляющая работы по профилактике коррупционных правонарушений", — подчеркнул Аксенов.
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