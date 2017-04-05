Глава Крыма заявил, что не потерпит чиновников с "хватательными рефлексами"

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что людям, которые не могут контролировать свои "хватательные рефлексы", не стоит приближаться к государственной службе.

Так глава республики прокомментировал задержание при получении взятки в 350 тысяч рублей главы администрации Красноперекопска Игоря Яцишина.

"Хочу повторить в очередной раз: борьба с коррупцией ведется и будет вестись постоянно, системно, жестко, целенаправленно. Это не кампания, а часть государственной политики. Каждый, кто собирается преступить закон, должен знать: наказание неотвратимо. Пусть никто не надеется, что именно его и именно в этот раз "пронесет". Не "пронесет". Людям, которые не могут контролировать свои хватательные рефлексы, не надо даже приближаться к государственной службе", — написал Аксенов на своей странице в Facebook

По его словам, в республике и дальше будет ужесточаться контроль за деятельностью чиновников, при этом к этой работе будут активно привлекаться общественные структуры.

"С другой стороны, будут ужесточаться и требования при подборе кадров на госслужбу. Это важная составляющая работы по профилактике коррупционных правонарушений", — подчеркнул Аксенов.

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