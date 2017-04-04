В ОНФ прокомментировали назначение Бречалова врио главы Удмуртии

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) считают, что их коллега, сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов, назначенный во вторник временно исполняющим обязанности главы Удмуртии, справится с этой работой, несмотря на сложность региона и не самое лучшее состояние многих сфер жизни.

Во вторник правоохранители задержали главу Удмуртии Александра Соловьева по подозрению в получении взяток на 140 миллионов рублей при строительстве мостов через реку Кама и Буй у города Камбарки. После того как было возбуждено уголовное дело, президент России Владимир Путин отрешил Соловьева от должности в связи с утратой доверия. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что президент подписал указ о назначении Бречалова врио главы Удмуртии.

"Ни для кого не секрет, что Удмуртия является весьма сложным регионом со своей спецификой. Многие сферы, такие, как ЖКХ, здравоохранение, дорожное строительство здесь находятся не в самом лучшем состоянии, поэтому новому главе региона, нашему коллеге Александру Бречалову, предстоит много работы. Хорошо зная его как порядочного человека, могу сказать, что он справится с поставленными задачами", — цитирует пресс-служба ОНФ слова сопредседателя центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Станислава Говорухина.

Член центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль добавил, что на этой должности Бречалову пригодится и большой опыт работы в сфере борьбы с коррупцией и расточительностью.

"Он успешно вел антикоррупционный проект ОНФ, докладывал о злоупотреблениях чиновников лично главе государства. Результаты этой работы — миллиарды сэкономленных бюджетных рублей. Но на новом посту ему предстоит решить не только эту трудную проблему. Перед новым главой Удмуртии стоит сложная задача — вернуть доверие народа к власти в регионе. Ни минуты не сомневаюсь в том, что это ему по плечу", — сказал Рошаль, слова которого приводит пресс-служба.