Медведев назвал сообщения в интернете про его знакомых чушью

РИА НОВОСТИ. МЕДВЕДЕВ НАЗВАЛ ЧУШЬЮ СООБЩЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ ПРО ЕГО ЗНАКОМЫХ, ОТМЕТИМ, ЧТО ЭТИ ПУБЛИКАЦИИ ПОХОЖИ НА "КОМПОТ"