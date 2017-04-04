Задержание Соловьева не связано с будущими выборами, считает эксперт

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Задержание занимавшего должности главы Удмуртской республики Александра Соловьева, является одним звеном в цепи масштабной кампании по борьбе с коррупцией в РФ, считают политологи, опрошенные РИА Новости. Эксперты не берутся предсказывать новые резонансные аресты высокопоставленных чиновников, но в то же время такого рода разоблачения они не связывают с предстоящими президентскими выборами.
Во вторник правоохранители задержали главу Удмуртии Соловьева по подозрению в получении взяток на 140 миллионов рублей при строительстве мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки. Позже в этот же день президент России Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Удмуртской республики", отрешив Соловьева от должности в связи с утратой доверия.
По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов, взятки в виде денег на общую сумму 139 миллионов рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей. За это он должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси, отмечается в сообщении.
Аресты как сигнал
Задержание экс-главы Удмуртии, безусловно, послужит сигналом для других региональных элит, однако это не главная цель произошедшего, считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Главное, по мнению политолога, заключается в том, чтобы преодолеть подход к коррупции как к "системообразующему принципу", который сложился в России еще в 90-е годы.
"При Ельцине коррупция — это был такой механизм, который гарантировал лояльность власти низшего уровня власти высшего уровня: "мы вас не наказываем, вы грабьте, как хотите, но зато наши указания выполняйте"… Семнадцать лет мы преодолеваем вот такой подход к коррупции. И надеюсь, преодолеем. И каждый арест коррупционера… — это всегда шаг на этом пути", — пояснил он.
Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко подчеркнул, что "все сигналы уже даны давным-давно", однако они "кем-то воспринимаются, кем-то — нет".
С выборами президента связи нет
Политологи не связывают задержание Соловьева с предстоящими президентскими выборами. Журавлев объясняет отсутствие такой связи тем, что из-за специфики российской региональной элиты подобные задержания могут принести примерно одинаковые "выигрыш и проигрыш" для федеральных властей.
Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин полагает, что на 79-е место Соловьева в рейтинге эффективности губернаторов РФ при борьбе с коррупцией оглядываться не стоит, как и на "политические календари".
"Когда речь идет о преступлениях коррупционного характера, надо понимать, что вне зависимости от того, является регион успешным, хорошая там экономическая ситуация или не очень, высокие рейтинги у власти или низкие, — это все является в таких ситуациях второстепенными обстоятельствами. Потому что в борьбе с коррупцией важна последовательность, важно вести ее, не озираясь ни на должности, ни на политический календарь, ни на какие-то еще требования момента", — заявил Костин, уточнив, что только такой подход позволит снизить масштаб, объем и уровень коррупционных преступлений в России.
По мнению Минченко, аресты и задержания высокопоставленных чиновников не могут быть связаны с предстоящей выборной кампанией, так как они начались еще два года назад. Таким образом, считает эксперт, задержание главы Удмуртии — "это антикоррупционная кампания, она идет достаточно давно и системно".
Новые резонансные задержания и аресты
Говоря о новых задержаниях, Журавлев подчеркнул, что, к сожалению, "коррупционная система очень живуча, особенно на региональном уровне", в силу специфики российской элиты, ее возраста и структуры.
Минченко полагает, что вопрос о новых задержаниях напрямую зависит исключительно от того, "есть ли у правоохранительных органов информация или нет", поэтому когда "будет информация, будут посадки".
По мнению Костина, "какие-то действия следственных органов, в том числе и задержания мы еще увидим", однако давать какие-то прогнозы относительно их количества политолог не стал.
"Мне кажется, здесь дать какой-то прогноз — сколько еще будет посадок, арестов и задержаний — крайне сложно. Единственное, совершенно точно мне бы хотелось, чтобы их было как можно меньше, чтобы работал механизм профилактики, заложенный законом", — сказал он.