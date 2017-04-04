Задержание Соловьева не связано с будущими выборами, считает эксперт

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Задержание занимавшего должности главы Удмуртской республики Александра Соловьева, является одним звеном в цепи масштабной кампании по борьбе с коррупцией в РФ, считают политологи, опрошенные РИА Новости. Эксперты не берутся предсказывать новые резонансные аресты высокопоставленных чиновников, но в то же время такого рода разоблачения они не связывают с предстоящими президентскими выборами.

Согласно рейтингу эффективности губернаторов РФ, составляемому Фондом развития гражданского общества (ФоРГО), Соловьев занимал место в последней десятке: 79-е среди 85 глав субъектов, однако на подобные показатели в борьбе с коррупцией оглядываться не стоит, считают политологи.

Во вторник правоохранители задержали главу Удмуртии Соловьева по подозрению в получении взяток на 140 миллионов рублей при строительстве мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки. Позже в этот же день президент России Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Удмуртской республики", отрешив Соловьева от должности в связи с утратой доверия.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов, взятки в виде денег на общую сумму 139 миллионов рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей. За это он должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси, отмечается в сообщении.

Аресты как сигнал

Задержание экс-главы Удмуртии, безусловно, послужит сигналом для других региональных элит, однако это не главная цель произошедшего, считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"Это история борьбы с коррупцией, и это главное в данном случае. Она, конечно же, послужит сигналом. Но все-таки с коррупцией в одном регионе борются не только для того, чтобы напугать коррупционеров в другом, а чтобы пресечь действия уголовного характера. Бесспорно, это будет сигналом, но не это главное", — сказал Журавлев РИА Новости.

Главное, по мнению политолога, заключается в том, чтобы преодолеть подход к коррупции как к "системообразующему принципу", который сложился в России еще в 90-е годы.

"При Ельцине коррупция — это был такой механизм, который гарантировал лояльность власти низшего уровня власти высшего уровня: "мы вас не наказываем, вы грабьте, как хотите, но зато наши указания выполняйте"… Семнадцать лет мы преодолеваем вот такой подход к коррупции. И надеюсь, преодолеем. И каждый арест коррупционера… — это всегда шаг на этом пути", — пояснил он.

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко подчеркнул, что "все сигналы уже даны давным-давно", однако они "кем-то воспринимаются, кем-то — нет".

С выборами президента связи нет

Политологи не связывают задержание Соловьева с предстоящими президентскими выборами. Журавлев объясняет отсутствие такой связи тем, что из-за специфики российской региональной элиты подобные задержания могут принести примерно одинаковые "выигрыш и проигрыш" для федеральных властей.

"Когда мы говорим о конкретном регионе и особенно о национальном регионе, то такие действия всегда вызывают положительные реакции у населения, причем на эмоциональном уровне… но в элите это вызывает опасения за свою судьбу, а следовательно не увеличивает, так скажем, любовь элиты к федеральной власти", — пояснил эксперт.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин полагает, что на 79-е место Соловьева в рейтинге эффективности губернаторов РФ при борьбе с коррупцией оглядываться не стоит, как и на "политические календари".

"Когда речь идет о преступлениях коррупционного характера, надо понимать, что вне зависимости от того, является регион успешным, хорошая там экономическая ситуация или не очень, высокие рейтинги у власти или низкие, — это все является в таких ситуациях второстепенными обстоятельствами. Потому что в борьбе с коррупцией важна последовательность, важно вести ее, не озираясь ни на должности, ни на политический календарь, ни на какие-то еще требования момента", — заявил Костин, уточнив, что только такой подход позволит снизить масштаб, объем и уровень коррупционных преступлений в России.

По мнению Минченко, аресты и задержания высокопоставленных чиновников не могут быть связаны с предстоящей выборной кампанией, так как они начались еще два года назад. Таким образом, считает эксперт, задержание главы Удмуртии — "это антикоррупционная кампания, она идет достаточно давно и системно".

Новые резонансные задержания и аресты

Говоря о новых задержаниях, Журавлев подчеркнул, что, к сожалению, "коррупционная система очень живуча, особенно на региональном уровне", в силу специфики российской элиты, ее возраста и структуры.

"Эта система идет во вред обществу, но всем участникам системы, она только на пользу. И они ее все время воспроизводят. Арестовали одного-другого руководителя, третьи руководители поняли, что их тоже могут как-то наказать. Они испугались, да. Но вы думаете, они отказались от системы? Нет. Во-первых, они по-другому выстроить механизмы лояльности просто не умеют… А с другой стороны, они почему-то столь же искренне уверены, что их это не коснется", — сказал политолог.

Минченко полагает, что вопрос о новых задержаниях напрямую зависит исключительно от того, "есть ли у правоохранительных органов информация или нет", поэтому когда "будет информация, будут посадки".

По мнению Костина, "какие-то действия следственных органов, в том числе и задержания мы еще увидим", однако давать какие-то прогнозы относительно их количества политолог не стал.

"Мне кажется, здесь дать какой-то прогноз — сколько еще будет посадок, арестов и задержаний — крайне сложно. Единственное, совершенно точно мне бы хотелось, чтобы их было как можно меньше, чтобы работал механизм профилактики, заложенный законом", — сказал он.