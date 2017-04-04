Путин провел телефонный разговор с Меркель и Олландом

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, Меркель и Олланд выразили российскому президенту глубокие соболезнования в связи с варварским терактом в Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации В.В. Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия А. Меркель и Президентом Французской Республики Ф. Олландом. А. Меркель и Ф. Олланд выразили глубокие соболезнования в связи с варварским терактом в метро Санкт-Петербурга, просили передать слова искреннего сочувствия семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении.

Сообщается, что собеседники отметили важность наращивания сотрудничества в целях противодействия общей для всех государств террористической угрозе, договорились активизировать обмен информацией на этот счет по линии специальных служб.

В понедельник днем взрыв произошел в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". По последним данным, при взрыве в метро погибли 14 человек, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек ранее были отпущены домой.