Комитет Госдумы одобрил поправки о переносе выборов президента на 18 марта

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Комитет Думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении изменения в избирательное законодательство. Поправки, в том числе, предусматривают перенос выборов президента России в 2018 году с 11 на 18 марта.

Сейчас выборы главы государства проходят во второе воскресенье марта. Согласно поправкам, если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, то день голосования переносится на следующее – то есть третье – воскресенье месяца. В 2018 году это будет 18 марта.

Пакет поправок внесли на рассмотрение в Госдуму председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Анатолий Широков. Цель инициативы — сделать выборы более прозрачными, либерализировать подход к назначению наблюдателей и повысить доступность избирательных участков.