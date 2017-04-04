Комитет Госдумы одобрил поправки о переносе выборов президента на 18 марта

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Комитет Думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении изменения в избирательное законодательство. Поправки, в том числе, предусматривают перенос выборов президента России в 2018 году с 11 на 18 марта.
Пакет поправок внесли на рассмотрение в Госдуму председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Анатолий Широков. Цель инициативы — сделать выборы более прозрачными, либерализировать подход к назначению наблюдателей и повысить доступность избирательных участков.