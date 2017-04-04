Сергей Лавров ответил Рексу Тиллерсону на шутку про танго

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично прокомментировал сообщения СМИ об использованном госсекретарем США Рексом Тиллерсоном образном выражении о невозможности танцевать с ним танго.

Ранее издание Politico сообщило, что Тиллерсон во время неформального обеда в ходе встречи глав МИД стран НАТО в ответ на реплику одного из коллег об отношениях РФ и США заявил, что танцевать танго с Россией можно и "вы даже можете что-то выиграть за счет этого, но очевидно, что вы не можете танцевать с Лавровым, потому что ему танцевать не позволено".

"Мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать", — заявил Лавров в ответ на просьбу прокомментировать слова Тиллерсона.

Лавров позже добавил, что слышал о подобном "разговоре" в рамках встречи глав МИД стран НАТО.

"Если это так, если Рекс Тиллерсон чувствует, что он еще не со всеми может танцевать, ну, мы готовы помочь. Человек он очень опытный, уверен, что научится быстро", — сказал глава МИД РФ.