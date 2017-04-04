Песков рассказал, общался ли Кремль с Бишкеком по делу о ЧП в Петербурге

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Кремль не контактировал с Киргизией по поводу возможной причастности выходца из этой страны к взрыву в Петербурге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее ГКНБ Киргизии подтвердил личность подозреваемого в организации взрыва в метро Санкт-Петербурга. По данным спецслужбы, им был уроженец Киргизии, гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

"По линии Кремля — нет", — сообщил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, были ли за последние сутки контакты с властями Киргизии по этому поводу.

На просьбу прокомментировать, почему российские официальные лица пока не заявляли о возможной причастности к теракту выходца из Киргизии, хотя киргизская сторона об этом сообщила, пресс-секретарь президента отметил, что следственные органы сами выбирают время, когда обнародовать ту или иную информацию о ходе расследования.

"Следственные органы в данном случае сами выбирают время для обнародования той или иной информации, которая становится известна в ходе следствия. Поэтому здесь это не является сейчас прерогативой Кремля. Опять же информация о предпочтительности тех или иных версий, фактология о том, кто совершил этот теракт, должна все-таки оглашаться представителями следственных органов", — сказал Песков.

На вопрос о том, известно ли о каких-то группах в российских городах, которые могли бы угрожать безопасности, Песков переадресовал вопрос Национальному антитеррористическому комитету. "Именно этот комитет координирует всю деятельность в русле борьбы с терроризмом и, безусловно, в такое время, после террористических актов, конечно, вся информация такого характера должна идти от НАК", — добавил пресс-секретарь президента.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

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