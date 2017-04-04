В Кремле прокомментировали сообщения о встрече с основателем Blackwater

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной ерундой сообщения о некой секретной встрече в январе на Сейшелах "доверенного лица" президента РФ с основателем частной военной компании Blackwater Эриком Принсом.

"Это ерунда полная", — сказал он журналистам на просьбу прокомментировать публикацию.

Газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских, европейских и арабских представителей властей утверждает, что основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс при посредничестве ОАЭ якобы провел в январе секретную встречу с "доверенным лицом президента РФ", чтобы установить канал коммуникации между лидерами России и США. Публикация появилась на фоне продолжающейся кампании по дискредитации американского президента США Дональда Трампа, в ходе которой утверждается о его "связях" с РФ.

Газета со ссылкой на американские официальные лица заявила, что ФБР тщательно рассматривает встречу на Сейшелах как часть более широкого расследования о вмешательстве России в выборы США 2016 года. В ФБР от комментариев отказались.

Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США. Администрация Трампа также опровергала эти обвинения.