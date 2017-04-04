Путин передал Росстат в ведение Минэкономразвития

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Росстат передается в ведение Минэкономразвития РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Передать министерству экономического развития Российской Федерации функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета", — говорится в документе.

Данное решения принято для совершенствования государственного управления в сфере официального статистического учета, повышения эффективности системы государственной статистики в РФ и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти.

Росстат уже находился в ведении Минэкономразвития с мая 2008 по май 2012 года, однако затем вновь был передан в прямое ведение правительства.

Информация о возможность передачи Росстата в подчинение Минэкономразвития появилась в марте после того, как глава Минэкономразвития Максим Орешкин раскритиковал данные Росстата за февраль, назвав их нерепрезентативными. По словам Орешкина, данные Росстата за январь и февраль могут быть значительно пересмотрены.

Росстат с начала ткущего года перешел на новые версии Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), гармонизированные со статистической классификацией Евросоюза. В связи с изменением методологии публикация данных Росстата в начале года задерживалась.