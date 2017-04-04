Трамп выразил Путину соболезнования в связи со взрывом в метро

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, главы двух государств выразили общее мнение о том, что с терроризмом необходимо бороться сообща.
"Президенты отметили, что терроризм — это зло, с которым нужно бороться сообща", — сообщил пресс-секретарь.
По словам Пескова, "Путин и Трамп условились продолжать контакты".