Путин: между Россией и Белоруссией не осталось спорных вопросов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Спорных вопросов между Россией и Белоруссией на сегодняшний день не осталось, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"На сегодняшний день спорных вопросов не осталось, мы будем двигаться дальше, будем укреплять союзнические отношения в рамках Союзного государства и работать над укреплением нормативно-правовой базы и над развитием Евразийского экономического союза", — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что все возникающие вопросы Россия и Белоруссия решают в ходе практической совместной работы.

"В том духе, который сложился между нашими странами на протяжении уже многих лет после подписания соглашения о создании Союзного государства", — сказал он.

Российский президент напомнил, что буквально накануне отмечалось единение народов России и Белоруссии, а в этом году отмечается еще и 25-летие с момента установления дипломатических отношений.