Лукашенко попросил Путина не забывать о Белоруссии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил выстраивание отношений с ЕС и США и попросил не забывать в ходе диалога с ними о Минске.

"Мы приличный промежуток времени уделили обсуждению проблем международной повестки дня, особенно тех вопросов, которые касаются нас, наших соседей, политики Европейского Союза. Мы обменялись мнениями о взаимоотношениях с США, как выстраивать эти отношения. Я, конечно, попросил Владимира Владимировича, чтобы он не забывал о Белоруссии, выстраивая отношения с крупными государствами. Ему предстоят встречи в (большой) "двадцатке", я получил эту поддержку, заверения в поддержке нас на всех форумах", — сказал Лукашенко по итогам переговоров с Путиным.