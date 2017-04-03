Стабильность без излишних надежд: в Москву едет президент Узбекистана

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в РФ не принесет сюрпризов для отношений двух стран, быстрого движения Ташкента навстречу Москве не ожидается, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Мирзиеев 4-5 апреля впервые посетит Россию с государственным визитом. Отмечалось, что "в ходе переговоров на высшем уровне 5 апреля будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений и намечены меры по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научной областях", а также "состоится обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем".

Государственный визит — это высшая категория официальных поездок представителей зарубежных стран в РФ. Осуществляется на уровне глав государств и в большинстве случаев наносится только один раз за время их пребывания в должности.

Как раньше

Мирзиеев стал сначала исполняющим обязанности, а затем и полноправным президентом Узбекистана после того, как 2 сентября 2016 года от инсульта в возрасте 78 лет скончался предыдущий лидер Ислам Каримов, руководивший республикой с 1989 года. Чего ждать от нового главы государства, в том числе – в сфере внешней политики, тогда можно было только догадываться. И это при том, что Мирзиеев далеко не новичок в политической жизни Узбекистана – только на посту премьер-министра, с которого он и ушел в президенты, политик пробыл 13 лет. Но известно о нем было немногое: технократ и хозяйственник, нередко применяющий методы жесткого административного воздействия для достижения результата.

Впрочем, долго ждать обозначения внешнеполитического курса Ташкента не пришлось и сенсаций не случилось. Уже в сентябре в ходе встреч с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым, которые прибыли на траурные мероприятия после смерти Каримова, Мирзиеев заверил, что, во всяком случае, на российском направлении все останется по-прежнему. Он тогда отметил, что для Узбекистана отношения с Россией "были, есть и будут стратегическим партнерством, союзничеством".

Эксперты считают, что и в ходе визита Мирзиеева в Москву сюрпризов не будет. "Мирзиеев дал понять, что основным моментам, стратегическим моментам политики Каримова он будет следовать… Поэтому, можно надеяться на более стабильные отношения между Россией и Узбекистаном", — отметил в беседе с РИА Новости директор Аналитического центра МГИМО Андрей Казанцев.

Однако, по его мнению, Ташкент по-прежнему аккуратно будет избегать участия в интеграционных объединениях, продвигаемых российской стороной. Речь идет об ОДКБ и ЕАЭС. "Быстрого продвижения, превращения Узбекистана в стратегического партнера на уровне Казахстана ожидать не приходится. Здесь, на мой взгляд, не нужно строить каких-то излишних надежд", — считает эксперт.

С ним согласен и глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович.

"В ближайшее время я не жду каких-то радикальных перемен в политике Узбекистана, поскольку на уровне стратегических направлений действующий президент продолжает проводить старую политику. То есть, он сохраняет определённый уровень отношений с Россией, он вряд ли полностью откажется от связей со странами дальнего зарубежья", — сказал он РИА Новости.

"Думаю, что в рамках действующего визита в Россию, скорее всего, президент Узбекистана постарается продемонстрировать намерения сохранять определенный уровень отношений с Москвой и желание сохранить ряд существующих видов сотрудничества в сфере экономики и безопасности", — добавил Мендкович.

Ценный партнер по борьбе с терроризмом

О чем же можно договариваться с партнером, который с одной стороны заверяет в дружбе, а с другой – на более тесную интеграцию не идет? По мнению экспертов, не в последнюю очередь – о вопросах безопасности.

"В сфере стратегической Узбекистан очень ценный партнер, поскольку занимает центральное положение в Центральной Азии. Там сейчас очень много вызовов и угроз, связанных с тяжелой ситуацией как в Афганистане, так и на Ближнем Востоке", — указал Казанцев.

"Узбекские власти на протяжении десятилетий ведут активную борьбу с экстремизмом на своей собственной территории, чем способствуют стабилизации региона, держат границу с Афганистаном. В этом плане Узбекистан – партнер в обеспечении стабильности и безопасности, прежде всего, в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом", — отметил он.

Мендкович также считает, что, если говорить о точках соприкосновения, прежде всего, речь идет о вопросах безопасности.

"До тех пор пока нам не удалось нейтрализовать афганскую угрозу, угрозу экстремизма и терроризма с территории Афганистана, необходимо тесно сотрудничество всех стран Центральной Азии, граничащих с Афганистаном. В их число, естественно, входит и Узбекистан. Здесь нужна и координация и диалог, какие-то возможно совместные меры по защите границ" — указал он.

© AP Photo Военнослужащие войск специального назначения Узбекистана. Архивное фото

Экономический реализм

Несомненно, будут обсуждаться в ходе поездки Мирзиеева в Москву и вопросы экономики. Ожидается, что по итогам визита планируется подписание пакета межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. О каких-то очень крупных суммах, наверное, говорить не приходится.

"Здесь нужно проявить определенный реализм, поскольку каких-то масштабных проектов сотрудничества ожидать не приходится. Это (Узбекистан – ред.) не очень богатая страна", — подчеркнул Казанцев.

И все же ранее Узбекистан заявляет о намерении существенно расширить товарооборот с Россией, который по итогам 2016 года сократился на 5% по сравнению с 2015 годом — до 4,2 миллиарда долларов. Вице-премьер Узбекистана Рустам Азимов, в частности, говорил, что узбекские предприятия могут существенно расширить поставки в РФ легковых и грузовых автомобилей, автобусов, химической и нефтехимической продукции, текстильной и кожевенно-обувной продукции, электрического и механического оборудования, бытовой техники, кабельно-проводниковой продукции, строительных материалов.

По его словам, Узбекистан, со своей стороны, готов закупать у России продукцию производственно-технического назначения, в том числе, нефть, металлопрокат и трубы, древесину, лес, лесоматериалы, различное механическое и электрическое оборудование, химическую продукцию, бумажные изделия, фармацевтические препараты, специальные транспортные средства и многое другое.

В свою очередь, пресс-служба правительства РФ ранее сообщала, что Узбекистан входит в число основных торгово-экономических партнеров России на пространстве СНГ. "РФ с долей в 17,2% узбекского внешнеторгового оборота по итогам 2016 года занимает второе место среди всех торговых партнеров Узбекистана. Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, в 2016 году удалось сохранить физические объемы двусторонней торговли, а по целому ряду отраслей обеспечить их значительный рост", — отмечалось в сообщении.

Активно взаимодействуют две страны и в сфере энергетики. Пресс-службы кабмина РФ сообщала, например, что "ЛУКОЙЛ" с совокупным объемом инвестиций в 5 миллиардов долларов является крупнейшим иностранным инвестором в Узбекистане.

Кроме этого, другая российская компания — "Газпром" — недавно договорилась с Ташкентом впервые подписать пятилетний контракт на закупку природного газа из Узбекистана. Ранее сообщалось, что "Газпром" планирует в 2017 году закупить в Узбекистане 5 миллиардов кубометров природного газа против 6,2 миллиарда кубометров по итогам 2016 года. В рамках еще одного проекта Gas Project Development Central Asia (дочерняя структура Gazprom International) и Узбекнефтегаз планируют начать добычу газа на месторождениях на Устюрте. Проект предусматривает создание в течение ближайших 10 лет мощностей по добыче 1,5 миллиарда кубометров газа и 76 тысяч тонн конденсата. Объем инвестиций может составить 700 миллионов долларов.