В Кремле объяснили перенос "прямой линии" Путина

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Причины переноса сроков проведения "прямой линии" Владимира Путина не имеют никакой политической подоплеки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Эта версия не имеет правдоподобного вида вообще. Решения о более поздних сроках проведения "прямой линии" были приняты, наверное, месяца два тому назад, задолго до этих акций, которые прошли неделю назад. Поэтому как-то увязывать это достаточно абсурдно. Никакой здесь идеологической или иной подоплеки, нет", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, связан ли перенос с прошедшими в конце марта несанкционированными митингами.

Песков напомнил, что сроки изменили из-за графика Путина.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что традиционная "прямая линия" в этом году состоится позже апреля, но раньше августа. В понедельник газета " Коммерсант " со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, написала, что ежегодное общение Путина с россиянами может пройти в июне и быть приурочено к одному из праздников — Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня.

Телевизионные "прямые линии" появились еще во время первого президентского срока Владимира Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года. Рекордной по продолжительности стала "линия" 2013 года, длившаяся 4 часа 47 минут. В 2004 и 2012 годах мероприятие не проводили.