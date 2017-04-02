Песков назвал клеветой сообщения о вторжении РФ во внутреннюю политику США

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал клеветой сообщения о якобы имевшем место вторжении России во внутреннюю политику США.

В ходе интервью, показанного в воскресном эфире телеканала АВС, ведущий спросил Пескова, опасается ли он того, что бывший советник президента США Майкл Флинн может рассказать американскому конгрессу по поводу России.

"Нет", — ответил Песков. По его словам, "когда мы слышим, что Россия могла быть вовлечена во внутренние отношения США, это клевета".

"Этому нет абсолютно никаких доказательств", — сказал Песков.