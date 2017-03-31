Путин: России и Белоруссии выгодно укрепление связей в Союзном государстве

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветственном послании участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии выразил уверенность в том, что дальнейшее наращивание взаимовыгодных связей в формате Союзного государства отвечает интересам обоих народов.

"Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных связей в формате Союзного государства отвечает коренным интересам наших братских народов, идет в русле укрепления стабильности и безопасности на евразийском пространстве", — говорится в послании.

Путин отметил, что "более двух десятилетий россияне и белорусы уверенно идут по пути интеграции. За это время удалось сделать весьма многое. Качественно повышен уровень торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в сфере обеспечения безопасности. Ведется последовательная работа по гармонизации национального законодательства на важнейших направлениях".

"Налажен содержательный диалог между всеми ветвями власти, активные контакты на уровне регионов и городов, прямые связи между российскими и белорусскими деловыми кругами. Гражданам двух стран гарантированы равные права при трудоустройстве, получении образования, медицинской и социальной помощи", — говорится в послании.

Путин добавил, что "одним из важнейших направлений союзнических отношений является координация внешнеполитической деятельности. Россия и Беларусь взаимодействуют в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, тесно сотрудничают в рамках ООН, ОБСЕ и других международных структур".