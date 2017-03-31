Сведения о доходах депутатов Госдумы опубликуют в течение двух недель

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сведения о доходах депутатов будут опубликованы на сайте Госдумы не позднее чем через две недели, сообщила РИА Новости глава комиссии ГД по контролю за достоверностью представляемых депутатами сведений о доходах и имуществе Наталья Поклонская.

Ранее в аппарате ГД сообщили, что в пятницу все депутаты Госдумы предоставили сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах общественного характера.

"Все 449 депутатов Госдумы представили сведения о своих доходах в установленный срок…Сведения о доходах депутатов будут опубликованы на официальном сайте Госдумы не позднее чем через 14 рабочих дней", — заявила Поклонская.

"За неделю до истечения срока несдавших было больше половины, но после напоминания председателя Госдумы коллеги собрались и все необходимые документы представили", — сказала она.

Также она уточнила, что, по закону, у народных избранников есть еще месяц на то, чтобы внести какие-либо уточнения в представленные справки.

Ранее Поклонская в соцсетях напомнила, что инициировать проверки в отношении доходов и расходов депутатов могут правоохранительные органы, руководители официально зарегистрированных политических партий и общественных организаций, общественной палаты РФ или общероссийских СМИ.

По ее словам, в случае получения официальной жалобы на депутата вопрос о начале проверки должен быть вынесен на заседание комиссии по контролю за доходами и расходами. Комиссия может направить запросы в компетентные органы, и, если факты недостоверного декларирования будут подтверждены, то может быть поставлен вопрос об ответственности депутата вплоть до досрочного прекращения полномочий.