Яровая заявила, что не поддерживает запрет гипермаркетам работать 24 часа

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") заявила, что не разделяет идею законодательного регулирования времени работы торговых предприятий и не участвует в разработке соответствующих поправок.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский заявил, что сенаторы и депутаты Госдумы к осени хотят внести в нижнюю палату парламента поправки в закон о торговле, которые ограничат круглосуточную работу крупных торговых сетей. Соответствующие поправки, по его словам, готовит рабочая группа комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике вместе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой.

"Мне и моим коллегам ничего не известно об инициативе, заявленной профильным комитетом Совета Федерации. Данный вопрос не обсуждался с участниками проекта "Честная цена". Считаю, что это никак не связано с нашим мониторингом", — заявила Яровая журналистам в пятницу, комментируя слова Лисовского.

По словам парламентария, цель и задача закона о торговле и мониторинга партии – в защите от поборов и дискриминационных практик отечественного производителя и расширении возможности поставок и реализации в сетях качественного и доступного товара по цене продовольствия, в том числе, на альтернативных торговых площадках, что важно для покупателя.

"Идею законодательного регулирования времени работы торговых предприятий, озвученную на парламентских слушаниях в Совете Федерации, я не разделяю и считаю странной", — добавила она.