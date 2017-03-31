Яровая заявила, что не поддерживает запрет гипермаркетам работать 24 часа

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") заявила, что не разделяет идею законодательного регулирования времени работы торговых предприятий и не участвует в разработке соответствующих поправок.
"Мне и моим коллегам ничего не известно об инициативе, заявленной профильным комитетом Совета Федерации. Данный вопрос не обсуждался с участниками проекта "Честная цена". Считаю, что это никак не связано с нашим мониторингом", — заявила Яровая журналистам в пятницу, комментируя слова Лисовского.
По словам парламентария, цель и задача закона о торговле и мониторинга партии – в защите от поборов и дискриминационных практик отечественного производителя и расширении возможности поставок и реализации в сетях качественного и доступного товара по цене продовольствия, в том числе, на альтернативных торговых площадках, что важно для покупателя.
"Идею законодательного регулирования времени работы торговых предприятий, озвученную на парламентских слушаниях в Совете Федерации, я не разделяю и считаю странной", — добавила она.