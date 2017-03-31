Дмитрий Медведев отчитался о доходах за 2016 год

ГОРКИ, 31 мар — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев отчитался о доходах за 2016 год, налоговые декларации также подали другие члены кабмина, сообщила пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова.

"В течение месяца, после соответствующей проверки, они будут опубликованы на сайте кабмина", — сказала она журналистам.

Согласно закону, декларации необходимо было подать до 1 апреля. Госслужащие отчитываются об имуществе, которое находится в их собственности или в собственности их жен и несовершеннолетних детей.

По итогам 2015 года глава правительства Дмитрий Медведев заработал почти 8,8 миллиона рублей, а самым богатым представителем кабинета оказался министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов — его доход превысил 455 миллионов рублей.