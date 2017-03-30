Медведев встретился с Кадыровым

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщает сайт правительства в четверг.

"Дмитрий Медведев встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым", — говорится на сайте, где также опубликована фотография со встречи.

Подробности встречи не сообщаются.

Позже Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram уточнил, что на встрече с Медведевым он обсудил развитие аэропортовой инфраструктуры, оказание помощи в оснащении больницы республики и перинатального центра, проблемы оползней в регионе, модернизацию системы ЖКХ и другие темы.