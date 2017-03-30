Медведев встретился с Кадыровым

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщает сайт правительства в четверг.
"Дмитрий Медведев встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым", — говорится на сайте, где также опубликована фотография со встречи.
Подробности встречи не сообщаются.
Позже Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram уточнил, что на встрече с Медведевым он обсудил развитие аэропортовой инфраструктуры, оказание помощи в оснащении больницы республики и перинатального центра, проблемы оползней в регионе, модернизацию системы ЖКХ и другие темы.
Десятого марта на заседании Правкомиссии по развитию СКФО мы с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым договорились о встрече для обсуждения целого ряда вопросов, представляющих большое значение для Чечни. В четверг Дмитрий Анатольевич принял меня в Горках. Я пришёл с конкретными письмами, документами, по которым имеются заключения различных комиссий, министерств и ведомств. В частности, поднял вопросы развития аэропортовой инфраструктуры путём строительства второй очереди. Аэропорт "Грозный" фактически близок к исчерпанию своих возможностей. Это связано с тем, что он был введён по временной схеме. Ежедневно в Грозный прибывают бизнесмены, иностранные делегации, резко растет поток пассажиров, расширяется география полётов. Но есть предел возможностей. Он достигнут. Также говорили об оказании помощи в оснащении Республиканской больницы и Перинатального центра. Своими силами республика это не осилит, а работать с полной нагрузкой крупные больницы не могут из-за отсутствия необходимого оборудования. Особое внимание в ходе встречи мы уделили проблемам оползневых явлений. Из-за бессистемной эксплуатации недр эти процессы уже происходят в 11 районах. В переселении нуждаются более 25 тыс. человек. И эти данные растут. Близка к этой проблема и тема модернизации системы ЖКХ. Она морально и материально устарела, нуждаются в реконструкции водоснабжение, очистные сооружения. Этот вопрос сдерживает строительство крупных объектов в Аргуне, Гудермесском и целом ряде районов. Конечно, были и другие темы. Должен отметить, что Дмитрий Анатольевич исключительно внимательно подошёл к поднятым проблемам, задавал многочисленные уточняющие вопросы, тут же делал поручения вице-премьерам и министрам. Очень приятно, что Дмитрий Анатольевич всегда оказывает Чечне помощь и поддержку в решении наиболее важных задач. #Кадыров #Медведев #Россия #Чечня #Горки