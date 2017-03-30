РФ сожалеет, что США не примут участия во встрече по Афганистану в Москве

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Москва сожалеет, что США отказались принять участие во встрече по Афганистану в российской столице 14 апреля, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее спецпредставитель президента РФ, глава второго Департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил РИА Новости, что Москва направила США приглашение на консультации по Афганистану 14 апреля. Вашингтон заявил, что будет и дальше работать с РФ и другими ключевыми региональными игроками по урегулированию в Афганистане, но не примет участие в консультациях. Как заявил РИА Новости советник президента Афганистана по национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар, в консультациях примут участие 12 стран.

"Мы, конечно, сожалеем об отказе Вашингтона принять участие в консультациях. Соединенные Штаты Америки — это важный игрок на афганском направлении, и присоединение к миротворческим усилиям стран региона стало бы дополнительным сигналом афганской вооруженной оппозиции о необходимости прекращения вооруженной борьбы и начала переговоров", — сказала она на брифинге.

Предыдущий раунд консультаций состоялся в Москве 15 февраля в формате шестисторонней встречи — Россия, Афганистан, Пакистан, Китай, Иран и Индия на уровне спецпредставителей по Афганистану и старших должностных лиц. Участники договорились наращивать усилия по содействию продвижению внутриафганского примирения при сохранении руководящей роли Кабула и соблюдении оговоренных ранее принципов интеграции вооруженной оппозиции в мирную жизнь, сообщали в МИД РФ. Также стороны согласились с необходимостью подключения на следующей стадии к переговорам других стран, в первую очередь — из Центральной Азии.