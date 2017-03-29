Лавров рассказал, когда состоится встреча Путина и Трампа

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, когда это будет удобно сторонам, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Путин и Трамп общались по телефону после выборов в США. "Они хорошо побеседовали, хотя и в очень общих чертах, обсудили ключевые проблемы в наших отношениях и, конечно, ключевые международные проблемы. Они договорились, что будут и дальше на связи", — сказал министр в интервью журналу "The National Interest"

Он напомнил, что президенты говорили по телефону еще раз, после вступления Трампа в должность и подтвердили, что необходимо искать пути эффективного решения международных проблем.

"Еще они договорились о том, что мы с господином (госсекретарем США — ред.) Рексом Тиллерсоном более подробно обсудим вопросы, стоящие на повестке дня, и вопрос о подготовке встречи президентов, которая должна состояться, когда это будет удобно для обеих стран и обоих лидеров", — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа может состояться на саммите G20 в Гамбурге в июле. Однако точных договоренностей на этот счет не было.