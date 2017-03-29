Британский политик: итоги референдума в Крыму не вызывают сомнения

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Итоги референдума в Крыму, большинство жителей которого высказались за присоединение к России, "не вызывают никакого сомнения", заявил РИА Новости член Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Сассмен.

Сассмен неделю назад побывал в Крыму с трехдневным визитом в составе делегации, в которую входили депутаты Европарламента, политики из стран ЕС, стран СНГ и Латинской Америки.

Британский политик также назвал антироссийские настроения, преобладающие в западных СМИ, чрезвычайно предвзятыми и необъективными. "Мне кажется, что они не потрудились выяснить более подробно, что происходит. Мне кажется, эта проблема связана с программой действий, выработанных НАТО и ЕС", — отметил он.

"Британская политика долгое время ориентировалась на НАТО и ЕС. Теперь правительство (Дэвида) Кэмерона ушло… Новый кабинет запускает Brexit, так что можно предположить, что мы будем выстраивать отношения, основываясь на собственных интересах, а не на чужих доктринах", — сказал Сассмен, добавив, что он считает санкции против РФ бессмысленными и выступает за их отмену.

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