Тиллерсон планирует встретиться с Путиным во время визита в Москву

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон может в ближайшем будущем посетить Россию, планируются его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным, заявил посол США в России Джон Теффт.

"Госсекретарь США не смог приехать на форум (в Архангельск), но вы сможете увидеть его с визитом в РФ в недалеком будущем, я думаю, для того, чтобы провести встречи с министром иностранных дел Лавровым и президентом Путиным, чтобы обсудить пути вперед для наших двух стран", — заявил посол, выступая с лекцией перед студентами Северного (Арктического) федерального университета.