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Политика

Путин уволил Виктора Нилова с поста главы ГИБДД

14:5229.03.2017
(обновлено: 17:48 29.03.2017)
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Виктор Нилов. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил Виктора Нилова от должности начальника ГИБДД, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов. Архив
© РИА Новости. Антон Денисов
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Биография Виктора Нилова
Тем же указом глава государства уволил руководителя СУ СК по Чукотскому автономному округу Сергея Давыдова, заместителя ФССП России Татьяну Игнатьеву, начальника Управления тылового обеспечения Государственной фельдъегерской службы Александра Иванова, прокурора Новгородской области Андрея Кикотя, первого заместителя главы СУ СК по Кемеровской области Павла Муллина, а также уполномоченного при Европейском суде по правам человека Георгия Матюшкина. О причинах кадровых решений не сообщается.

Слухи о возможной отставке Нилова появились в СМИ в начале марта, однако высокопоставленный источник в МВД тогда заявил РИА Новости, что генерал "не писал рапорт" и "находится на рабочем месте".

Бывший замглавы МВД по безопасности на транспорте Виктор Кирьянов, который руководил ГИБДД до Нилова, отмечал, что на недавнем заседании коллегии работа Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения получила положительную оценку, поэтому "никаких предпосылок для отставки нет".

Скоростная автомагистраль. Архивное фото
© Fotolia/ karelnoppe
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Источник РИА Новости рассказал, что Нилов был уволен в связи с достижением предельного возраста пребывания на госслужбе — на прошлой неделе генералу исполнилось 62 года.

По данным источника, знакомого с ситуацией, на это место могут назначить начальника УМВД по Хабаровскому краю Михаила Черникова.

Виктор Нилов занимал должность руководителя ГИБДД с июня 2011 года. Звание генерал-лейтенанта полиции ему было присвоено в мае 2012-го.

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Политика
Комментарии
41 пользователь оставили 50 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий М
"Делать что нибудь умеешь?" (с) .... хотя запас поможет есть икорку еще и правнукам.
16:06
29.03.2017
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Александр Макаров
...Теперь этот пост будет занимать Нилов младший...
16:07
29.03.2017
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