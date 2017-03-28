Роухани: Иран и Россия продвигаются к установлению стратегических отношений

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Отношения Ирана и России находятся на пути всестороннего развития и продвигаются в сторону стратегических, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Отношения между нашими двумя странами с точки зрения экономики, с точки зрения роста торговли, а также с точки зрения роста туризма свидетельствуют о развитии наших двусторонних отношений за последний год. Те решения, которые были приняты в последние месяцы, свидетельствуют о том, что мы в наших экономических отношениях, культурных, научных находимся на пути всестороннего развития, двигаемся в сторону стратегических отношений", — сказал он по итогам переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.

По словам Роухани, решения, которые были приняты ранее по сотрудничеству в экономической сфере, в области энергетики, торговли, промышленности, реализовываются. "Все эти сферы показывают, что наши страны находятся на новом этапе, мы перешли к реализации крупных долгосрочных проектов", — отметил президент Ирана.