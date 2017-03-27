Медведев: Россия надеется на новый этап сотрудничества с Ираном

ГОРКИ, 27 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев надеется, что визит в Москву президента Ирана Хасана Роухани пройдет максимально эффективно и откроет новую страницу в двустороннем сотрудничестве.
Как отметил российский премьер, с иранским лидером он планирует обсудить текущее состояние международных дел и торгово-экономические отношения Москвы и Тегерана.
"Позвольте выразить уверенность, что ваш визит пройдет на самом высоком уровне и откроет новую страницу в российско-иранском сотрудничестве", — сказал Медведев.
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