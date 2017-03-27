Роухани надеется, что его визит станет поворотным пунктом в отношениях с РФ

ГОРКИ, 27 мар — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани выразил надежду, что его визит в Москву станет новым поворотным пунктом в отношениях двух стран.

Как сказал Роухани на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, "мы очень рады тому, что за последние годы в отношениях между нашими странами установилась позитивная динамика".

"Надеюсь, что в ходе данного визита в Москву мы станем свидетелями нового поворотного пункта в развитии отношений", — сказал Роухани, отметив, что прошлый позитивный поворот произошел в связи с визитом в Тегеран президента РФ Владимира Путина.

"Очень рады тому, что наши отношения не замыкаются на какой-то одной области, а успешно развиваются в области политики, экономики, культуры, в международных и региональных делах", — сказал Роухани.

"Я надеюсь, что наши общие шаги на международной арене будут содействовать укреплению мира и стабильности – международного и в регионе", — сказал президент Ирана.