В Крым прибыла делегация политиков и бизнесменов из Германии

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости, Виктор Лященко. Делегация немецких политиков и бизнесменов приехала в Крым, чтобы лично составить мнение о том, что там происходит, сообщил РИА Новости глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрий Гемпель.

По его словам, в состав делегации вошли десять человек, главным образом бизнесмены, которые занимаются вопросами недвижимости, и политики регионального уровня – депутаты от партии "Левые".

Делегация планирует ознакомиться с достопримечательностями Ялты и Севастополя, а также встретиться в Симферополе с главой крымского парламента Владимиром Константиновым.

"Каждая делегация из Германии, которая посещает Крым, первые шаги делает очень настороженно. Они приезжают с убеждением, что здесь чуть ли ни военные действия, что здесь ущемляют по национальному признаку. Но, как правило, уезжая из Крыма, они свое мнение в корне меняют", — подчеркнул Гемпель.

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