ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Россия и США будут развивать контакты после утверждения госсекретаря, заявил во вторник РИА Новости посол РФ в США Сергей Кисляк.

"Я не скажу, что что-то радикально изменилось. Даже госсекретаря еще не утвердили", — сказал он, отвечая на вопрос о том, активизировались ли контакты между правительством США и посольством РФ в последнее время.

Как отметил Кисляк, "контакты будут, когда появится госсекретарь, когда будут его заместители, с которыми мы поддерживаем, как правило, нормальные ежедневные отношения".

Российский посол призвал "не ждать сейчас чего-то сверхъестественного, тем более что американская администрация находится в стадии формирования". "Мы ждем, когда будет больше возможностей для разговора с конкретными собеседниками", — сказал он.