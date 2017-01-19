Посол Израиля рассказал о контактах с Москвой по борьбе с терроризмом

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Новый посол Израиля в РФ Гарри Корен рассказал, что идет проработка встреч и визитов с российской стороной по вопросам борьбы с терроризмом.

"Мы довольны уровнем контактов между нашими военными, он довольно высокий и интенсивный. И в этом плане мы благодарны российской стороне, сейчас механизм функционирует хорошо. Это интересное и важное направление сотрудничества с РФ", — сказал дипломат в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о взаимодействии с РФ по борьбе с терроризмом.

По его словам, Израиль "готов делиться (информацией — ред.), есть определенные каналы связи, будут встречи, готовятся визиты для обсуждения этих вопросов".

"Борьбой с террором больше занимаются, кстати, не военные, а ФСБ с российской стороны и израильская полиция и Шабак с израильской. Есть предпосылки, заинтересованность и определенные договоренности. Я надеюсь, что 2017 год будет годом определенных контактов на оперативном уровне, то есть это контакты, похожие на контакты по Сирии. Кроме того, у нас идут регулярные контакты между генштабами РФ и Израиля по Сирии, они довольно интенсивные", — пояснил Корен.

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