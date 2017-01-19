В Кремле объяснили, чем вызвана истеричная русофобия в Прибалтике

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Кремле не согласны с заявлением вице-президента США Джо Байдена о том, что Россия стремится силой навязать свои интересы маленьким слабым государствам, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Россия никогда никого не запугивала и всегда была надежным и предсказуемым партнером, всегда "проявляла абсолютное непонимание в отношении истеричного, эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне" ее соседям, в том числе государствам Прибалтики и Восточной Европы.

Пресс-секретарь президента добавил, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с этими странами.

"Мы искренне не понимаем, когда они поддаются этим истеричным русофобским настроениям, которые очень искусно пестуются извне", — отметил он.

Россия никогда не занималась и не собирается заниматься интервенцией в чужие страны, а напротив, активно участвует в борьбе с терроризмом, чтобы уберечь многие регионы от возможных необратимых последствий, подчеркнул Песков.